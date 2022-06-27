بعد انخفاضه عصراً.. كم بلغت تسعيرة دولار السوق الموازية مساء اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 29450 - 29550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



Advertisement وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 29550 - 29650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.