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إقتصاد
تراجع طفيف للدولار.. اليكم تسعيرته الصباحية!
Lebanon 24
28-06-2022
|
02:43
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سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، صباح اليوم الثلاثاء، في السوق الموازية ما بين 29300 و 29400 ليرة للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الاثنين، ما بين 29450 - 29550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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