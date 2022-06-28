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إقتصاد

تراجع طفيف للدولار.. اليكم تسعيرته الصباحية!

Lebanon 24
28-06-2022 | 02:43
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سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، صباح اليوم الثلاثاء، في السوق الموازية ما بين 29300 و 29400 ليرة للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الاثنين، ما بين 29450 - 29550  ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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دولار

انخفاض

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