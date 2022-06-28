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إقتصاد

ما هي نتائج فرض حظر غربي على الذهب الروسي؟

Lebanon 24
28-06-2022 | 10:00
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استبعد خبراء أن يؤثر فرض حظر على شراء الذهب الروسي من قبل دول G7 على منتجي الذهب في روسيا، التي تعد أحد أكبر مصدري الذهب في العالم.

ويرى خبراء، استطلعت آراءهم وكالة "تاس" الروسية، أن قيودا مثل هذه لن تؤثر كون صادرات الذهب من روسيا إلى أوروبا قد توقفت منذ مدة وذلك بعد أن سحبت بورصة لندن للمعادن LME صفة "المورد الموثوق" من مصافي الذهب الروسية. 
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وتعد روسيا واحدة من أكبر مصدري الذهب في العالم، ووفقا لبيانات الجمارك الروسية في نهاية العام 2021 صدرت روسيا قرابة 302 طنا من المعدن النفيس بقيمة 17.36 مليار دولار.

ويوم الأحد الماضي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع ستحظر استيراد الذهب الروسي." تاس"


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