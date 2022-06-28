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إقتصاد

روسيا ترفض الاعتراف "بالتخلف عن السداد"

Lebanon 24
28-06-2022 | 14:00
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ردت وزارة المالية الروسية على تقارير إعلامية تحدثت عن تخلف روسيا عن سداد ديون خارجية، وقالت إنها أوفت بالكامل بالتزاماتها بدفع أموال بموجب سندات دولية "يوروبوندز" لـ2026 و2036.

وقالت وزارة المالية الروسية، في بيان اليوم، إنها سددت الأموال المستحقة بموجب سندات للأعوام 2026 و2036 في 20 مايو 2022، ورفضت الوزارة الاعتراف بحدوث تخلف عن السداد بسبب عدم استلام المستثمرين للأموال في ظل إجراءات من أطراف ثالثة مشددة على أنها حولت الأموال.
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وأوضحت الوزارة أنها قامت بسداد الأموال لحاملي سندات اليورو في 20 مايو 2022 قبل أن ينتهي ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في 25 مايو الماضي.

ونصحت الوزارة المستثمرين الأجانب بالتوجه إلى المؤسسات المالية التي رافقت عمليات تحول الأموال في حال عدم استلامها، كون هذه المؤسسات خارج سيطرة وزارة المالية الروسية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن روسيا تخلفت عن سداد ديون خارجية بقيمة 100 مليون دولار، وذلك في ظل العقوبات الغربية. 

وأشارت إلى أن روسيا تخلفت عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ عام 1918، لكن الأسواق هذه المرة تتعامل مع "سيناريو فريد لمقترض متعثر لديه الإرادة والموارد للسداد ولكنه غير قادر على فعل ذلك"."نوفوستي"


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