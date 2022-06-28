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إقتصاد
سعر جديد لطن الترابة... كم بلغ؟
Lebanon 24
28-06-2022
|
04:46
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أصدرت وزارة الصناعة بياناً حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء ( باب المصنع ) بمليون وتسع ماية وخمسين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الأربعاء 29/6/2022 ولغاية 4/7/2022 ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.
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وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.
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