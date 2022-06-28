كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 29100 - 29200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

Advertisement وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 29300 - 29400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.