لاغارد: المركزي الأوروبي سيرفع الفائدة بوتيرة أسرع

Advertisement

قللت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من مخاوف الركود بمنطقة اليورو، مؤكدة الاستعداد لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع – إذا لزم الأمر- في حال استمر التضخم في الارتفاع.ويجتمع محافظو البنوك المركزية في البرتغال لحضور مؤتمرهم السنوي، مع التركيز على أفضل الطرق لمواجهة التضخم.ومن المتوقع أن تشهد منطقة اليورو معدل تضخم رئيسي بنسبة 6.8 بالمئة هذا العام، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.وأعلن البنك المركزي الأوروبي، هذا الشهر، عن اتجاهه لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو المقبل، تليها زيادة أكبر في سبتمبر، وهو ما سيمثل أول رفع للفائدة في أكثر من 10 سنوات، وذلك بهدف كبح التضخم القياسي.ويواجه مسؤولو المركزي الأوروبي ضغوطا كبيرة من أجل رفع الفائدة الرئيسية التي تبلغ حاليا -0.5 بالمئة -والتي ظلت في المنطقة السالبة منذ عام 2014، خاصة بعد أن وصل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 8.1 بالمئة في ايارالماضي، أي ما يزيد على 4 أضعاف المستهدف الرسمي.وخلال الشهر الجاري، خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو في منطقة اليورو إلى 2.8 بالمئة هذا العام و2.1 بالمئة في 2023، تحت ضغط الأزمة الروسية وارتفاع أسعار الطاقة وانعدام الأمن الغذائي.