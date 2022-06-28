انخفاض ملحوظ في دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة مساءً

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل كبير، وبلغ مساء اليوم، 28350 - 28450 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



Advertisement وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 29100 - 29200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.