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إقتصاد

الروبل يصعد ويسجل مستوى قياسيا في أكثر من 7 أعوام

Lebanon 24
28-06-2022 | 23:00
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سجل الروبل الروسي مستوى مرتفعا جديدا في أكثر من سبعة أعوام مع حصوله على دعم من قيود على تحركات رؤوس الأموال ومدفوعات ضرائب في نهاية الشهر وهو ما غطى على تأثير بيانات غربية بأن روسيا تخلفت عن سداد مدفوعات سندات دولية.
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وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء في العالم هذا العام بدعم من إجراءات طارئة اتخذتها السلطات لحماية النظام المالي في روسيا من العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وعند أعلى مستوى في الجلسة، سجل الروبل 50.61 مقابل الدولار في سوق موسكو للمرة الأولى منذ أواخر مايو 2015. وقفز إلى 54.40 أمام اليورو، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2015 .

وعند الساعة 1610 بتوقيت جرينتش، كان الروبل مرتفعا حوالي ثلاثة بالمئة عند 51.88 مقابل العملة الخضراء وأكثر من 2.5 بالمئة أمام اليورو عند 54.677 .
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