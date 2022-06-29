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إقتصاد

الدولار في السوق الموازية... هذا ما سجله صباحاً!

Lebanon 24
29-06-2022 | 02:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الربعاء، ما بين 28350 و28400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الثلاثاء، ما بين 28350 و28450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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