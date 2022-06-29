جدول استثنائي للمحروقات.. اليكم الاسعار

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اصدر اليوم وزير الطاقة والمياه وليد فياض جدولا استثنائياً للمحروقات بعد الانخفاض السريع في سعر صرف الدولار منذ الأمس مما انعكس انخفاضاً حتمياً على سعر مادتي الديزل والغاز .وتراجع سعر صفيحة المازوت 10000 ليرة، وسعر قارورة الغاز 4000 ليرة، وأصبحت الأسعار على السكل التالي:المازوت: 769000 ليرة لبنانيةالغاز: 358000 ليرة لبنانية