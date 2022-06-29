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إقتصاد

جدول استثنائي للمحروقات.. اليكم الاسعار

Lebanon 24
29-06-2022 | 02:17
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اصدر اليوم وزير الطاقة والمياه وليد فياض جدولا استثنائياً للمحروقات بعد الانخفاض السريع في سعر صرف الدولار منذ الأمس مما انعكس انخفاضاً حتمياً على سعر مادتي الديزل والغاز  .
وتراجع سعر صفيحة المازوت 10000 ليرة، وسعر قارورة الغاز 4000 ليرة، وأصبحت الأسعار على السكل التالي: 
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المازوت: 769000 ليرة لبنانية
الغاز: 358000 ليرة لبنانية
 
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