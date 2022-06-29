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إقتصاد

العملة الروسية تستمر بالصعود أمام اليورو والدولار

Lebanon 24
29-06-2022 | 10:00
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تواصل العملة الروسية تعزيز مواقعها أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وجرى تداول الدولار دون مستوى 53 روبلا واليورو دون عتبة 56 روبلا وذلك للمرة الأولى من أبريل 2015.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 66 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 52.72 روبل. 
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فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 67 كوبيكا إلى 55.62 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وبذلك تكون العملة الروسية قد بلغت هذا المستوى للمرة الأولى منذ أبريل 2015 أي في نحو 7 أعوام." RT"


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