Advertisement

إقتصاد

أكبر مجمع كيميائي في العالم على عتبة الإغلاق... ما هي الأسباب؟

Lebanon 24
29-06-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-966781-637920925795054531.jpg
Doc-P-966781-637920925795054531.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أكبر مجمع كيماويات في العالم في مدينة لودفيجشافن يواجه نقصا في مادة الغاز، الأمر الذي قد يؤدي إلى توقف الإنتاج.

وأفادت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، بأن شركة "باسف" الألمانية للمواد الكيميائية قد تضطر إلى وقف الإنتاج في المجمع، الذي يضم 200 مصنع، في ظل وجود نقص في المواد الأولية وزيادة التكاليف بسبب انخفاض إمدادات الغاز الروسي.
Advertisement

وقال بيتر ويسترهايد كبير الاقتصاديين في "باسف" الألمانية، إن "خفض الإنتاج في هذا الموقع سيكون مهمة ضخمة. لم نشهد مثل هذه الحالة من قبل، من الصعب تخيل الوضع".

وتبلغ مساحة المجمع نحو 10 كيلومترات مربعة ويشمل حوالي 200 مصنع ويمثل حوالي 4% من إجمالي الطلب على الغاز في ألمانيا، ونحو 60% من الغاز المستخدم في المصنع مخصص لتوليد الكهرباء.

ووفقا لشركة "باسف" إذا استمر المجمع في تلقي حوالي 50% من إمدادات الغاز القصوى فيمكنه مواصلة عمليات الإنتاج، لكن خلاف ذلك سيتعين إيقاف عمل المجمع.

في وقت سابق، تم وقف تدفقات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "السيل الشمالي" بنسبة تصل إلى 60% بسبب مشكلات فنية ناجمة عن العقوبات الغربية ضد موسكو.

وفي ظل ذلك أطلقت الحكومة الألمانية مرحلة "الإنذار" الثانية من خطتها للطوارئ للغاز ذات المستويات الثلاثة. كذلك حذرت برلين من أنها تواجه نقصا حادا في الوقود الأزرق وسط تناقص التدفقات من روسيا."إنترفاكس"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2022-06-29
14:00 | 2022-06-29
12:09 | 2022-06-29
12:00 | 2022-06-29
10:00 | 2022-06-29
09:45 | 2022-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website