كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 28100 - 28200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

Advertisement وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 28350 - 28400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.