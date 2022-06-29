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إقتصاد

دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

Lebanon 24
29-06-2022 | 14:00
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 28150 - 28200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 28100 - 28200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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