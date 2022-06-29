دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 28150 - 28200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 28100 - 28200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.