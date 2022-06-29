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إقتصاد

"الهيئات الاقتصادية" تتبنى مشاريع غرفة طرابلس.. دبوسي : التمويل مُؤمّن واتفاق على مُؤتمر يضع الستراتيجيا

Lebanon 24
29-06-2022 | 23:22
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كتب جوزف فرح في الديار: 
 
ابدى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي تفاؤله بإمكانية اطلاق مشاريع الغرفة الكبرى التي يسوق لها منذ فترة التي تؤدي في حال وجودها من نقل طرابلس من حالة الحرمان الى حالة انتعاش اقتصادي خصوصا انها تتناول مرفأ للبنان وللمنطقة العربية ومطار المنطقة ومنصة غاز المنطقة ومعرض المنطقة ومرد هذا التفاؤل يعود الى الزيارة التي قام بها رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير بمعية رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر لغرفة طرابلس واعلانه تبنيه لهذه المشاريع .
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واعترف دبوسي ان تبني الهيئات الاقتصادية للمشاريع يعني تأمين التمويل من القطاع الخاص حيث من المفترض مشاركة المستثمرين الراغبين في هذه المشاريع تحت تظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص . واعتبر دبوسي ان الظرف بات مناسبا لاطلاق هذه المشاريع وهو فرصة لقيامة المشاريع الاستثمارية خصوصا ان الكثيرين من المستثمرين يرغبون بالاستثمار في لبنان وتنويع استثماراتهم على السياحة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا شرط تأمين الاستقرار الامني والسياسي بحيث يصبح لبنان منصة لاطلاق هذه المشاريع التي تخدم المجتمع الدولي والاقليمي وان نكون مواكبين للخطط المعدة للمنطقة مع تقاربنا مع الجميع لمصلحة لبنان ومصلحة الاخرين على ارض لبنان .

وطالب دبوسي بخطة طوارىء لاعادة فتح مطار الرئيس الشهيد رينه معوض في القليعات بسبب الازدحام الكبير الموجود في مطار بيروت بسبب الاعداد الكبيرة من الزائرين خلال فصل الصيف وان نعتمد على المستوعبات المركبة بأنتظار اعتماده رسميا .
 
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