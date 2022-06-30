بسبب العقوبات.. روسيا تسعى لبيع ذهبها لدول أخرى

ستسعى روسيا لتصدير الذهب إلى دول أخرى بعدما استحدثت الولايات المتحدة حظرا على واردات الذهب الروسي، وفق ما نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف.

وأعلنت الحكومة البريطانية، أنها ستحظر مع الولايات المتحدة وكندا واليابان استيراد الذهب الروسي، وذلك في إطار عقوبات جديدة على موسكو ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن "هذه الإجراءات ستضرب بشكل مباشر أثرياء السلطة الروس وتستهدف قلب آلة بوتن الحربية".

وأضاف في بيان أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدد موارده المتضائلة على هذه الحرب الهمجية وغير المجدية. إنه يغذي غروره على حساب الشعبين الأوكراني والروسي".

وأكد جونسون أنه "يجب أن نجفف منابع تمويل نظام بوتن. هذا ما نفعله مع حلفائنا".

وتنتج روسيا نحو عشرة بالمئة من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام. وزادت حيازاتها من الذهب لثلاثة أمثال منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وسيكون حظر استيراد الذهب الروسي هو الأحدث في سلسلة من العقوبات التي تستهدف موسكو منذ الحرب في أوكرانيا في 24شباط.