Advertisement

إقتصاد

بسبب العقوبات.. روسيا تسعى لبيع ذهبها لدول أخرى

Lebanon 24
30-06-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-967058-637921677396244399.png
Doc-P-967058-637921677396244399.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ستسعى روسيا لتصدير الذهب إلى دول أخرى بعدما استحدثت الولايات المتحدة حظرا على واردات الذهب الروسي، وفق ما نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف.

 

وأعلنت الحكومة البريطانية، أنها ستحظر مع الولايات المتحدة وكندا واليابان استيراد الذهب الروسي، وذلك في إطار عقوبات جديدة على موسكو ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا.

 

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون  إن "هذه الإجراءات ستضرب بشكل مباشر أثرياء السلطة الروس وتستهدف قلب آلة بوتن الحربية".

 

وأضاف في بيان أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدد موارده المتضائلة على هذه الحرب الهمجية وغير المجدية. إنه يغذي غروره على حساب الشعبين الأوكراني والروسي".

 

وأكد جونسون أنه "يجب أن نجفف منابع تمويل نظام بوتن. هذا ما نفعله مع حلفائنا".

 

وتنتج روسيا نحو عشرة بالمئة من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام. وزادت حيازاتها من الذهب لثلاثة أمثال منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014.

 

وسيكون حظر استيراد الذهب الروسي هو الأحدث في سلسلة من العقوبات التي تستهدف موسكو منذ الحرب في أوكرانيا في 24شباط.

Advertisement
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2022-06-30
02:44 | 2022-06-30
02:27 | 2022-06-30
23:22 | 2022-06-29
23:00 | 2022-06-29
16:00 | 2022-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website