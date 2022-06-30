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إقتصاد

أسعار المحروقات انخفضت... هذا ما سجلته!

Lebanon 24
30-06-2022 | 02:27
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صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الخميس, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

-بنزين 95 اوكتان: 676000 ل ل (-3000)
– بنزين 98 اوكتان: 687000 ل ل (-3000)
– مازوت: 747000 ل ل (-22000)
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– غاز: 347000 ل ل (-11000)

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