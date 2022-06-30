أسعار المحروقات انخفضت... هذا ما سجلته!

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صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الخميس, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:-بنزين 95 اوكتان: 676000 ل ل (-3000)– بنزين 98 اوكتان: 687000 ل ل (-3000)– مازوت: 747000 ل ل (-22000)– غاز: 347000 ل ل (-11000)