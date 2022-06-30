تراجع في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله صباحاً

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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية تراجعاً طفيفاً صباح اليوم حيث افتتح على سعر 28100 ليرة للشراء و 28200 ليرة للمبيع للدولار الواحد.وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 28150 و28250.