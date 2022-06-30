26
o
بيروت
32
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
28
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الاقتصاد الروسي... كيف يبدو خلال هذا العام؟
Lebanon 24
30-06-2022
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت مراجعة لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن الاقتصاد الروسي سجل نموا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 0.5% على أساس سنوي.
ووفقا للوزارة فإن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سجل النمو في الفترة من يناير حتى مايو 2022 على الرغم من تراجع بنسبة 2.8% وبنسبة 4.3% في شهري أبريل ومايو من 2022 على التوالي.
Advertisement
وقالت الوزارة الروسية في مراجعة "حول الوضع الحالي في الاقتصاد الروسي"، إن "الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في مايو 2022 تراجع بنسبة 4.3% وفي أبريل 2022 بنسبة 2.8%، ولكن وفقا لنتائج الأشهر الخمسة الأولى من العام لا يزال هناك نمو بنسبة 0.5%".
وعن الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض أشارت الوزارة إلى قيود النقل واللوجستيات وخفض الطلب المحلي في روسيا." نوفوستي"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما رد والده على موجة الانتقادات التي طالته.. ابن راغب علامة بإطلالة جديدة من باريس (صور)
Lebanon 24
بعدما رد والده على موجة الانتقادات التي طالته.. ابن راغب علامة بإطلالة جديدة من باريس (صور)
03:48 | 2022-06-30
30/06/2022 03:48:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت بسلام... وفاة أشهر محاربة للسرطان عن 40 عاماً
Lebanon 24
رحلت بسلام... وفاة أشهر محاربة للسرطان عن 40 عاماً
05:49 | 2022-06-30
30/06/2022 05:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تشريج الهواتف.. هذا ما سيحصل اليوم
Lebanon 24
بشأن تشريج الهواتف.. هذا ما سيحصل اليوم
02:03 | 2022-06-30
30/06/2022 02:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة "ممنوع" على بعض الإذاعات!
Lebanon 24
راغب علامة "ممنوع" على بعض الإذاعات!
03:15 | 2022-06-30
30/06/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خيار يُزعزع "الثنائي الشيعي".. علاقة "حزب الله" مع برّي يضربها أمرٌ واحد
Lebanon 24
خيار يُزعزع "الثنائي الشيعي".. علاقة "حزب الله" مع برّي يضربها أمرٌ واحد
05:00 | 2022-06-30
30/06/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:35 | 2022-06-30
أسعار ألفا الجديدة... تعرفوا إليها
12:01 | 2022-06-30
حجم التداول على SAYRAFA... كم بلغ؟
12:00 | 2022-06-30
في السعودية... تراجع في معدلات البطالة
09:45 | 2022-06-30
دولار السوق الموازية... إليكم تسعيرته عصر اليوم
09:43 | 2022-06-30
إرتفاع جديد... ما هي تعرفة المولدات الخاصة لشهر حزيران؟
09:36 | 2022-06-30
بيان لـ"تاتش" حول تطبيق التعرفة الجديدة... ماذا جاء فيه؟
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
30/06/2022 20:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
30/06/2022 20:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
30/06/2022 20:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact