Advertisement

إقتصاد

الاقتصاد الروسي... كيف يبدو خلال هذا العام؟

Lebanon 24
30-06-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-967158-637921889239778144.jpg
Doc-P-967158-637921889239778144.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أظهرت مراجعة لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن الاقتصاد الروسي سجل نموا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 0.5% على أساس سنوي.

ووفقا للوزارة فإن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سجل النمو في الفترة من يناير حتى مايو 2022 على الرغم من تراجع بنسبة 2.8% وبنسبة 4.3% في شهري أبريل ومايو من 2022 على التوالي.
Advertisement

وقالت الوزارة الروسية في مراجعة "حول الوضع الحالي في الاقتصاد الروسي"، إن "الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في مايو 2022 تراجع بنسبة 4.3% وفي أبريل 2022 بنسبة 2.8%، ولكن وفقا لنتائج الأشهر الخمسة الأولى من العام لا يزال هناك نمو بنسبة 0.5%".

وعن الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض أشارت الوزارة إلى قيود النقل واللوجستيات وخفض الطلب المحلي في روسيا." نوفوستي"

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:35 | 2022-06-30
12:01 | 2022-06-30
12:00 | 2022-06-30
09:45 | 2022-06-30
09:43 | 2022-06-30
09:36 | 2022-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website