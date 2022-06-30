في السعودية... تراجع في معدلات البطالة

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أفادت هيئة الإحصاء السعودية، بانخفاض معدل البطالة بين المواطنين إلى 10.1%، مقارنة بنهاية الربع الرابع 2021، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 5.1% وبين الإناث 20.2%.وقالت الهيئة إنه بناء على تقدير مسح القوى العاملة فقد بلغ معدل البطالة الإجمالي للسكان في سن العمل 6% في الربع الأول 2022، مقارنة بـ6.9% في الربع الرابع 2021.وأشارت الهيئة إلى أن السنوات الحالية شهدت نموا كبيرا في معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل، حيث وصل إلى 33.6% في الأول 2022.وبلغ معدل المشتغلين من السكان في سن العمل بالنسبة للسعوديين 45.1%، توزعت بين 62.7% للذكور و26.8% للإناث."سبق"