دولار السوق الموازية... إليكم تسعيرته عصر اليوم

بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، 28050 - 28150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

Advertisement وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 28100 - 28200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.