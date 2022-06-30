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إقتصاد
دولار السوق الموازية... إليكم تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
30-06-2022
|
09:45
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بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، 28050 - 28150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 28100 - 28200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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