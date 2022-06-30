دولار السوق الموازية.. هذا ما بلغه مساءً

بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، 28100 - 28150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 28050 - 28150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.