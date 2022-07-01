بلد عربي يشتري أكبر كمية قمح منذ 10 سنوات!

جاء في الشرق - بلومبرغ:

Advertisement

تعاقدت مصرعلى شراء أكبر كمية قمح منذ ما لا يقل عن عقد، عبر مناقصة تعد الأكبر في تاريخها، مستغلّة انخفاض الأسعار الأخير.تسعى القاهرة إلى تعزيز مخزوناتها من القمح بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى اضطراب الإمدادات العالمية منه.اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية 815 ألف طن يوم 29 حزيران، في أكبر عملية شراء واحدة منذ 2012 على الأقل، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".قامت دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية والجزائر بشراء القمح مؤخراً. وكانت فرنسا أكبر مورّد في المناقصة التي حصلت عليها مصر، في تغيير عما قبل الحرب عندما كانت محاصيل البحر الأسود تهيمن على المبيعات في بداية الموسم.تأتي هذه المشتريات في أعقاب التراجع الأخير بأسعار العقود الآجلة للحبوب، حيث تراجع سعر السلع بسبب مخاوف الركود التي تخيم على الأسواق المالية. كما تراجع سعر قمح شيكاغو بأكثر من 30% من الرقم القياسي الذي حقّقه في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.مع ذلك، اضطربت تجارة القمح بشدة بسبب الحرب، وما تزال الأسعار عند مستويات مرتفعة تاريخياً، ما يُجهِد ميزانيات المستوردين. من جانبه، قال وزير التموين المصري إنه يهدف إلى تقليص الواردات من خلال توفير المزيد من الخبز المدعوم من الحبوب المحلية.كانت مناقصة مصر غير عادية من حيث إنها طلبت الحصول على القمح موزَّعاً على مدى ثلاثة أشهر، بدلاً من بضعة أسابيع كالعادة، ما أدى إلى زيادة المبيعات.في نهاية المطاف حجزت البلاد إمدادات لشهر آب وأيلول والنصف الأول من تشرين الاول، وفقاً لمتداولين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.توزع حجم الشحنات ضمن المناقصة بأكبر حصة من الاتحاد الأوروبي - رومانيا وفرنسا وبلغاريا - بحجم 640 ألف طن، بينما باعت روسيا 175 ألف طن.