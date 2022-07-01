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إقتصاد
العقوبات على روسيا... ماذا قال ماكرون عنها؟
Lebanon 24
01-07-2022
|
12:00
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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو في مدريد، بأن ثمن العقوبات ضد روسيا والدعم الشامل المقدم لأوكرانيا مرتفع حقا.
وقال الرئيس الفرنسي: "رغم أن العقوبات (ضد روسيا) والدعم الشامل الذي نقدمه لأوكرانيا مرتفع جدا بالفعل، إلا أنه ثمن الحرب الذي لم نكن نريده، يجب دفع هذا الثمن من قبل أوروبا لاستعادة السلام".
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وفي وقت سابق، توقع المعهد الوطني للإحصاء الفرنسي أن التضخم في فرنسا يمكن أن يستقر عند مستوى 6.5% - 7% في نهاية العام، بشرط أن يكون سعر خام "برنت" عند مستوى 120 دولارا للبرميل خلال 2022.
فيما يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو في العام الجاري عند مستوى 6.8%، بينما تشير البيانات في الولايات المتحدة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 8.6%."نوفوستي"
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