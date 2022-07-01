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إقتصاد

أوكرانيا تعاني بعض المشاكل على صعيد سداد الدين السيادي... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-07-2022 | 14:00
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يتعين على أوكرانيا دفع 1.4 مليار دولار من ديونها الخارجية بحلول الأول من سبتمبر المقبل، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" استنادا إلى حساباتها الخاصة.

ونقلت الوكالة عن مصادرها أن كييف تدرس إمكانية إعادة هيكلة الدين السيادي، لأن خيارات التمويل "تقترب من النفاد".
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وقالت الوكالة إن "أوكرانيا لديها مهلة حتى الأول من سبتمبر، حيث سيكون عليها سداد الديون، بما في ذلك الفوائد، بمقدار 1.4 مليار دولار".

ووفقا لأحد الخيارات، فإن كييف ستطلب من حاملي السندات تغيير شروط الأوراق المالية التي تم إصدارها. وهناك سيناريو آخر ينطوي على استخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان، لكن مصادر "بلومبرغ" أشارت إلى أن قانونية مثل هذه المبادرة "لا تزال غامضة"، مضيفة أنه "لا ينبغي توقع حل المشكلة قبل أواخر الصيف".

في وقت سابق، تقدم نواب في مجلس الرادا (البرلمان) الأوكراني بمشروع رسالة موجهة إلى الرئيس فلاديمير زيلينسكي، تناشده بدء مفاوضات مع شركاء أجانب بشأن إلغاء الديون الخارجية لأوكرانيا.

وأشارت الوثيقة إلى أن الدين الخارجي للبلاد يبلغ 56.83 مليار دولار، ويجب دفع 3.4 مليار دولار منها بحلول نهاية هذا العام."بلومبرع"

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