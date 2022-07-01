الهيئة العامة لغرفة التجارة والصناعة في طرابلس عرضت لمشاريعها التطويرية

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عقدت الهيئة العامة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، بدعوة من رئيسها توفيق دبوسي، إجتماعها الثاني، في حضور عدد من أعضائها ووزارة الإقتصاد ممثلة برئيس مصلحة الإقتصاد في الشمال لمى علم الدين ومدقق الحسابات بسام صافي.إستهل دبوسي الإجتماع مرحبا ومتناولا "الدور الذي تقوم به غرفة طرابلس والشمال تجاه تطوير وتحديث مجتمع الأعمال اللبناني، والإضاءة على مجمل المشاريع المتقدمة التي تعتمدها الغرفة وتتوافر من خلالها الخدمات المتطورة، وتتمثل بمختبرات مراقبة الجودة التي نالت في الأمس القريب الإعتمادية الدولية للسنة البرونزية العشرية من هيئة الإعتماد الأميركي ANAB .كما تطرق دبوسي الى " مجمل المشاريع الإستثمارية الكبرى التي أعدت الغرفة دراسات الجدوى العائدة لها ، وتم تزويد السلطات المعنية بها، وتهدف الى تحقيق النهوض بلبنان من طرابلس الكبرى، سيما مشروع تشييد مبنى إهراءات القمح والحبوب في حرم مرفا لبنان من طرابلس وذلك من أجل توفير الأمن الغذائي الوطني".ومن ثم تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن العام 2021 ومناقشة وإقرار قطع حسابات عامي 2020- 2021 إضافة الى إقرار موازنة عام 2022.وكان الأعضاء شكروا دبوسي على " الجهود التي يبذلها لجهة تطوير مهام غرفة طرابلس الكبرى ووضعها في المكان المتألق الذي تمتاز به وتمنوا له التوفيق والنجاح في تحقيق المزيد من الإنجازات".