سعر صرف الدولار مساءً... كم بلغ؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الجمعة، ما بين 28450 و28550 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً، ما بين 28100 و28150 ليرة لبنانية للدولار الواحد.