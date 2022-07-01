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إقتصاد

سعر صرف الدولار مساءً... كم بلغ؟

Lebanon 24
01-07-2022 | 13:36
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الجمعة، ما بين 28450 و28550 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً، ما بين 28100 و28150 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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