الروبل الروسي يتراجع أمام الدولار واليورو.. ما السبب؟

Advertisement

تراجعت العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، اليوم الجمعة، بعد ارتفاع سجلته هذا الأسبوع إذ بلغت أعلى مستوى في 7 سنوات أمام الدولار.وبحلول الساعة 16:14 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 3.59 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 55.17 روبل، فيما صعد سعر صرف اليورو بواقع 3.35 روبل إلى 57.21 روبل.وتشهد العملة الروسية ارتفاعا في الآونة الأخيرة، وقبل يومين ارتفع الروبل الروسي وسجل أعلى مستوى منذ مايو 2015، وبلغ سعر صرف الروبل 51 روبلا.