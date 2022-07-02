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إقتصاد

الدولار يفتتح على ارتفاع... هذا ما سجّله صباح اليوم

Lebanon 24
02-07-2022 | 02:11
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، على تسعيرة تتراوح ما بين 28550 - 28600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
 
وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية، أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 28450 - 28550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
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