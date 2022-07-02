الدولار يفتتح على ارتفاع... هذا ما سجّله صباح اليوم

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، على تسعيرة تتراوح ما بين 28550 - 28600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

Advertisement وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية، أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 28450 - 28550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.