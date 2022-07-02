دولة خسرت 55% من استثماراتها في بيتكوين!

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قال رئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، إن بلاده استغلت انخفاض سعر بيتكوين وقامت بشراء 80 بيتكوين بسعر 19 ألف دولار للعملة الواحدة، قائلا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن بيتكوين هي المستقبل، شكرا لك على البيع بسعر رخيص.وأرفق رئيس السلفادور تغريدته مع لقطات شاشة لـ 40 عملية شراء لعملة بيتكوين الرقمية تم إجراؤها أمس الخميس، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.52 مليون دولار.وتجدر الإشارة إلى أن آخر عملية شراء لعملة بيتكوين في السلفادور كانت عندما حصلت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى على حوالي 500 قطعة نقدية من بيتكوين بإجمالي 15.3 مليون دولار ، بسعر 30744 دولارا لكل منها.ووفقا لبيانات CoinDesk المستندة إلى إعلانات رئيس السلفادور، فإن البلاد خسرت نحو 55.03% من استثمارها في بيتكوين من سبتمبر وحتى الآن، حيث حصلت البلاد على حوالي 2301 قطعة بيتكوين بإجمالي 103.9 مليون دولار، ولكن محفظتها تبلغ حاليا نحو 46.6 مليون دولار فقط.