أسعار النفط ترتفع 3% بأخر جلسات الأسبوع.. وبرنت يغلق فوق 111 دولاراً

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ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% في تعاملات الجمعة، لتعوض معظم انخفاضات الجلسة السابقة بعد أن رجحت كفة انقطاع الإمدادات في ليبيا وعمليات إغلاق متوقعة في النرويج على التوقعات، باحتمال أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى تراجع الطلب.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.60 دولار أو 2.38% إلى 111.63 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.67 دولار أو 2.52% إلى 108.43 دولار للبرميل.وانخفضت عقود الخامين بنحو 3% يوم الخميس، منهية الشهر على انخفاض للمرة الأولى منذ تشرين الثاني.وتخلت أسعار النفط عن بعض المكاسب أمس الجمعة بعد صدور بيانات الصناعة، التي تظهر تباطؤ نشاط التصنيع في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي.