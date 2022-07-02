ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً



Advertisement بينما افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، على تسعيرة تتراوح ما بين 28550 - 28600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

يتم التداول بسعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم السبت، بتسعيرة تتراوح ما بين 28600 - 28650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.