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إقتصاد
ارتفاع في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم
Lebanon 24
02-07-2022
|
13:18
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم، ما بين 28800 و 28900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان سعر الصرف قد سجّل عصراً ما بين 28600 - 28650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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