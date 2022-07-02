ارتفاع في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم، ما بين 28800 و 28900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.وكان سعر الصرف قد سجّل عصراً ما بين 28600 - 28650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.