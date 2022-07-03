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إقتصاد

روسيا تطرح 100 روبل جديدة.. ولكن!

Lebanon 24
03-07-2022 | 02:00
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طرحت روسيا ورقة نقدية جديدة من فئة 100 روبل، لكنها تواجه مشكلة حقيقية حيث من المستحيل سحبها أو إيداعها بماكينات الصراف الآلي في أنحاء البلاد.

 

وحسب تقرير لصحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن الورقة الجديدة طرحت بعدما غادرت شركات غربية روسيا، كانت تتولى صناعة وبرمجة ماكينات الصراف الآلي، وبالتالي فمن غير الممكن إدراج الـ100 روبل الجديدة في معاملات السحب والإيداع.

 

وكشف البنك المركزي الروسي عن الورقة النقدية الجديدة في 30 حزيران، مشيرا إلى "الحاجة إلى ميزات أمنية جديدة" بها.

 

ويظهر على الورقة الجديدة نصب تذكاري لجندي سوفيتي من الحرب العالمية الثانية من جهة، وعلى الجانب الآخر تحمل رسما للكرملين.

 

وكانت رابطة البنوك الروسية طالبت بتأجيل الورقة الجديدة لمدة 6 أشهر، لأن ماكينات البنوك تتطلب إعادة برمجة حتى تتمكن من التعامل معها.

 

ونقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية عن الرابطة قولها: "أصبحت أي تحديثات لبرامج أجهزة الصراف الآلي وكذلك أجهزة تسجيل النقد مستحيلة".

 

يشار إلى أن روسيا تعتمد في تصنيع وبرمجة معظم ماكينات الصراف الآلي لديها على شركتين أميركيتين، أوقفتا استثماراتهما في البلاد بعد الحرب في أوكرانيا.

 

وتبلغ قيمة الـ100 روبل حاليا نحو 1.75 دولار.

(سكاي نيوز)

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المصدر: سكاي نيوز
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