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إقتصاد
العملة الروسية تتراجع... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
03-07-2022
|
12:00
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تراجعت العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، اليوم الجمعة، بعد ارتفاع سجلته هذا الأسبوع إذ بلغت أعلى مستوى في 7 سنوات أمام الدولار.
وبحلول الساعة 16:14 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 3.59 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 55.17 روبل، فيما صعد سعر صرف اليورو بواقع 3.35 روبل إلى 57.21 روبل.
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وتشهد العملة الروسية ارتفاعا في الآونة الأخيرة، وقبل يومين ارتفع الروبل الروسي وسجل أعلى مستوى منذ مايو 2015، وبلغ سعر صرف الروبل 51 روبلا.
الروبل الروسي يتراجع أمام الدولار واليورو بعد موجة ارتفاع قوية. "RT"
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