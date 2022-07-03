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إقتصاد
ارتفاع في دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
03-07-2022
|
09:45
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم الأحد، ما بين 29100 و29150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 28850 و28950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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