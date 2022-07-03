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إقتصاد
انخفاض أسعار النفط ... ما السبب؟
Lebanon 24
03-07-2022
|
23:00
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تراجعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية الاثنين، مما قلص مكاسبها من الجلسة السابقة حيث أثرت المخاوف من ركود عالمي على السوق في الوقت الذي استمر فيه نقص المعروض وسط انخفاض إنتاج أوبك والاضطرابات في ليبيا والعقوبات على روسيا.
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تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 111.28 دولار للبرميل عند الساعة 0016 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفزت 2.4 بالمئة يوم الجمعة.
وبالمثل انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا أو 0.3 بالمئة، إلى 108.11 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 2.5 بالمئة يوم الجمعة.
وفي حين أثرت المخاوف من الركود على السوق خلال الأسبوعين الماضيين، لا تزال المخاوف بشأن المعروض قائمة، مما يحول دون حدوث انخفاض حاد في الأسعار.
وقالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الأسبوع الماضي إن صادرات ليبيا تراجعت إلى ما بين 365 ألف برميل يوميا و 409 آلاف برميل يوميا، بانخفاض نحو 865 ألف برميل يوميا مقارنة بالمستويات العادية.
وفي ضربة أخرى للإمدادات، قد يؤدي إضراب مخطط لعمال النفط والغاز النرويجيين هذا الأسبوع إلى خفض إنتاج البلاد من النفط والمكثفات بمقدار 130 ألف برميل يوميا.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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