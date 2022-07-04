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إقتصاد

وزير ألماني يحذر من حدوث انقطاع متتال بالتيار الكهربائي في بلاده.. هذه التفاصيل!

Lebanon 24
04-07-2022 | 08:00
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حذر روبرت هابيك وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني، من خطر حدوث اضطرابات وانقطاعات متتالية في عمل مرافق الطاقة في مجال الخدمات العامة مع استمرار قطع إمدادات الغاز الروسي.

وأشارهابيك، الذي يشغل كذلك منصب نائب المستشار، إلى أنه بعد التخفيض الأخير في تدفق الغاز عبر خط "السيل الشمالي" بنسبة 60 في المائة " فمن المنطقي انتظار استمرار ذلك.
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ووفقا له، يجب على ألمانيا أن تكون مستعدة لمزيد من تراجع توريد الغاز الروسي بشكل أكبر، لأن ذلك يتماشى مع استراتيجية موسكو "لتقويض الوحدة الأوروبية".

وأكد الوزير أن النقص في الغاز سيؤدي على الأرجح إلى ركود عميق "، وإلى حدوث مشاكل جدية في إمدادات الكهرباء. وقال: "إذا انهارت شركة واحدة أو عدة شركات، فسيكون هناك تأثير الدومينو الذي سيؤدي بسرعة إلى ركود عميق".
 
ونوه الوزير بأن شركات توريد الكهرباء، قد تستخدم حق رفع الأسعار، على الرغم من الالتزامات التعاقدية الموجودة أصلا.
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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