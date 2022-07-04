على اي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 29100 و 29150 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ما بين 28850 و28950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

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وكان سعر الصرف قد سجل مساء