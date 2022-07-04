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إقتصاد

في تركيا... التضخم يصل الى مستويات متقدمة

Lebanon 24
04-07-2022 | 12:00
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بلغ معدل التضخم في تركيا في شهر يونيو الماضي مستوى 78.6%، وهو أعلى مستوى منذ العام 1998، وفقا لما أظهرته أرقام رسمية تركية نشرت الاثنين.

ويعود الارتفاع الكبير جدا في الأسعار بجزء كبير منه إلى انهيار الليرة التركية التي خسرت حوالى نصف قيمتها في غضون سنة مقابل الدولار الأمريكي.
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وعلى صعيد التداولات، صعد سعر صرف الدولار أمام العملة التركية بنسبة 0.35% إلى 16.8083 ليرة، بحسب بيانات موقع "بلومبرغ"."أ ف ب + بلومبرغ"

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