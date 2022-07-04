انخفاض في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً



Advertisement بينما سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 29100 و 29150 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاثنين، ما بين 28850 و 28900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.