بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الاثنين، ما بين 28950 و29000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 28850 و28900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.