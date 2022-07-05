أسعار جديدة للمحروقات اليوم... كم بلغت؟

صدر صباح اليوم الثلاثاء، جدول جديد لتركيب أسعار المحروقات.



وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



-صفيحة بنزين 95 أوكتان: 675000 ليرة





-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 686000 ليرة



وإستقر سعر المازوت عند 716000 ليرة

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