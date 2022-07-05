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إقتصاد

أسعار جديدة للمحروقات اليوم... كم بلغت؟

Lebanon 24
05-07-2022 | 03:19
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صدر صباح اليوم الثلاثاء، جدول جديد لتركيب أسعار المحروقات.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

-صفيحة بنزين 95 أوكتان: 675000 ليرة


-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 686000 ليرة

وإستقر سعر المازوت عند 716000 ليرة
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