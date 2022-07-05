وزارة الصناعة تُحدّد سعر الترابة... كم بلغ؟

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أصدرت وزارة الصناعة بياناً حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء ( باب المصنع ) بمليونين وعشرة آلاف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الأربعاء 6/7/2022 ولغاية 12/7/2022 ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.