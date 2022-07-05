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إقتصاد
الدولار يرتفع في السوق الموازيّة... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
05-07-2022
|
09:45
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 29100 - 29150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 28850 - 28950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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