دولار السوق الموازية.. هذا ما بلغه مساءً

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 29175 - 29225 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 29100 - 29150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.