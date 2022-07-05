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إقتصاد

دولار السوق الموازية.. هذا ما بلغه مساءً

Lebanon 24
05-07-2022 | 14:00
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 29175 - 29225 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 29100 - 29150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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