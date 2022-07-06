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إقتصاد

اليكم حجم صادرات روسيا من القمح والحبوب الأخرى!

Lebanon 24
06-07-2022 | 08:00
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كشفت وزارة الزراعة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن صادرات الحبوب من روسيا في العام الزراعي 2021 - 2022 وصلت إلى 38.1 مليون طن، بما في ذلك 30.7 مليون طن من القمح.
 
ويمتد العام الزراعي في روسيا من 1 تموز 2021 إلى 31 حزيران 2022، ووفقا لبيانات الجمارك الروسية فقد صدرت روسيا 38.1 مليون طن، بما في ذلك 30.7 مليون طن من القمح.
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وفي شهر حزيران الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن محصول الحبوب في روسيا في عام 2022، قد يتجاوز 130 مليون طن.

كما أشار بوتين إلى أن صادرات الحبوب في السنة الزراعية الحالية (من حزيران 2021 إلى تموز 2022) قد تصل إلى 37 مليون طن.

وقال بوتين: "هذا العام، 2021-2022، سنبيع حوالي 37 مليون طن، وفي غضون عامين ستكون (المبيعات) 50 مليون طن".
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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