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إقتصاد
الشركات الفيتنامية تواصل أعمالها في روسيا رغم العقوبات... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
06-07-2022
|
10:00
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن الشركات الفيتنامية والروسية الفيتنامية المشتركة ستواصل أنشطتها في روسيا والأسواق العالمية رغم العقوبات الغربية.
وجاء التصريح في مؤتمر صحفي عقده الوزير الروسي في العاصمة الفيتنامية هانوي عقب محادثات مع وزير الخارجية الفيتنامي بوي ثانه سون.
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وقال، إن "قطاع الأعمال الفيتنامي يرى مصلحته بوضوح، ويريد الاستفادة من زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع روسيا. لدينا تعاون وثيق للغاية ومنظم في قطاع الطاقة. وهناك شركات مشتركة في إنتاج وتسليم الهيدروكربونات الى الأسواق العالمية واليوم تحدثنا عن حقيقة أن هذه الشركات ستواصل عملها"." تاس"
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