توقيف شحن النفط الكازاخستاني إلى الأسواق العالمية... ما هو السبب؟

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أوقفت روسيا مجددا شحن النفط الكازاخستاني، عبر خط قزوين لنقل النفط، إلى الأسواق العالمية.وتم وقف عمل خط نقل النفط المذكور بقرار من محكمة مدينة نوفوروسيسك بجنوب روسيا، لمدة 30 يوما.ويشار إلى أن سبب اتخاذ هذا القرار القضائي، كان الانتهاكات البيئية التي تم تحديدها والتي يجب التخلص منها لكي يستأنف الخط عمله.وتعتزم الشركة المشرفة على تشغيل الخط، استئناف قرار المحكمة والاعتراض عليه لدى الجهات القضائية الروسية المختصة.وفي مارس الماضي، أوقفت الشركة عمل الخط، بسبب حادث في وحدات الإرساء البعيدة في ميناء نوفوروسيسك.في 19 يونيو أيضا، أوقفت روسيا شحن النفط الكازاخستاني عبر الخط بسبب اكتشاف 50 لغما من زمن الحرب العالمية الثانية في بحر قزوين. في 23 يونيو، تم التخلص منها واستئناف الضخ.ويعتبر الخط المذكور من أكبر طرق نقل النفط من بحر قزوين إلى الأسواق العالمية بطول 1.5 ألف كيلومتر." سبوتنيك"